Прем’єр-міністр Олексій Гончарук разом з українськими міністрами прилетів до Брюсселя на Раду асоціації Україна-Європейський Союз.

Про це він повідомив у Facebook, передає Укрінформ.

"Сьогодні в Брюсселі. Разом із колегами-міністрами прилетіли на Раду асоціації Україна-ЄС під моїм головуванням. Упродовж дня нас чекає багато важливих заходів та двосторонніх зустрічей", - зазначив Гончарук.

Він додав, що зокрема відбудеться обговорення поглиблення секторальної співпраці України з ЄС, долучення до розробки Європейської зеленої угоди та актуалізації Зони вільної торгівлі.

Як раніше повідомлялося, у Брюсселі під головуванням Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука у вівторок відбудеться Шосте засідання Ради асоціації Україна-Європейський Союз.

Делегацію уряду України очолюватиме Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, а делегацію Європейського Союзу – Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель. У засіданні також візьме участь комісар ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівер Варгеї.

До української урядової делегації також входять: віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, міністр інфраструктури України Владислав Криклій, міністр освіти і науки України Ганна Новосад, міністр фінансів України Оксана Маркарова, заступник міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції Валерія Іонан, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – Торговий представник України Тарас Качка, заступник міністра юстиції України Валерія Коломієць, заступник міністра енергетики та захисту довкілля з питань європейської інтеграції Костянтин Чижик.

Планується, що за підсумками 6-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС о 18:15 (за місцевим часом) відбудеться спільна пресконференція Олексія Гончарука та Жозепа Борреля

Як відомо, це перше засідання з новим складом українського уряду та новим складом Європейської комісії.