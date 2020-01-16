Європейська комісія "За демократію через право", більше відома як Венеціанська комісія, проведе експертизу змін до конституції РФ, ініційованих Путіним, не чекаючи на офіційний запит Росії.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейська правда".

Рішення про це було ухвалене у вівторок на засідання юридичного комітету ПАРЄ, який має право самостійно ініціювати розгляд питань у ВК.

Інформацію про це підтвердив керівник юридичної служби Ради Європи Йорг Полякевич. За його словами, "Венеціанка" має проаналізувати також вплив реформи на виконання Росією рішень Європейського суду з прав людини.

Як відомо, путінська конституційна реформа пропонує дозволити Росії не виконувати ті рішення міжнародних органів, у яких вона побачить суперечність своїй Конституції.