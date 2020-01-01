Євросоюз включає ще 7 осіб до санкційного списку через порушення територіальної цілісності України
|14:21 28.01.2020
|Крым
Міністри закордонних справ Євросоюзу вирішили додати до списку санкцій ще сім осіб, відповідальних за порушення територіальної цілісності України.
Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода з Брюсселя.
«Усі пов’язані з Севастополем та Кримом та російськими виборами, які відбулися там у вересні. Зараз у списку є 177 осіб та 44 юридичні особи», – ідеться в повідомленні в твітері.
У грудні Євросоюз оголосив про продовження санкції проти Росії на наступні пів року.
Європейський союз після анексії Криму у 2014 році і початку бойових дій на Донбасі запровадив і щоразу продовжує санкції, пов’язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Втім, у Брюсселі є політичні сили і лідери, які лобіюють зняття обмежень з Кремля через його агресію проти України.
Секторальні економічні санкції обмежують доступ певних російських банків і компаній до первинних і вторинних ринків капіталу в ЄС, накладають заборону на експорт і імпорт у торгівлі озброєннями, встановлюють заборону на експорт товарів подвійного призначення для військового використання або для військових кінцевих отримувачів у Росії, а також обмежують доступ Росії до певних технологій і послуг, які можуть бути використані у видобуванні нафти і пошуку її покладів.
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