На базе учебно-тренировочного комплекса Новороссийской военно-морской базы прошло учение по оказанию помощи водолазу при возникновении различных нештатных ситуаций под водой.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает Флот2017.

В отряде по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Новороссийской ВМБ ЧФ РФ состоялось учение по оказанию помощи аварийному водолазу.

По легенде учения, боевым пловцам необходимо было выполнить осмотр подводных частей кораблей в пункте базирования. Во время выполнения задачи у одного из водолазов проявились признаки декомпрессионной болезни. Личный состав доставил условного пострадавшего в барокамеру и оказал необходимую медпомощь.

В ходе тренировка боевые пловцы отработали различные способы оказания помощи водолазу при возникновении различных нештатных ситуаций под водой.