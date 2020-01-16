На Черноморском флоте прошли учения водолазов по реагированию на аварийные ситуаций
|14:01 28.01.2020
|Крым
На базе учебно-тренировочного комплекса Новороссийской военно-морской базы прошло учение по оказанию помощи водолазу при возникновении различных нештатных ситуаций под водой.
Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает Флот2017.
В отряде по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Новороссийской ВМБ ЧФ РФ состоялось учение по оказанию помощи аварийному водолазу.
По легенде учения, боевым пловцам необходимо было выполнить осмотр подводных частей кораблей в пункте базирования. Во время выполнения задачи у одного из водолазов проявились признаки декомпрессионной болезни. Личный состав доставил условного пострадавшего в барокамеру и оказал необходимую медпомощь.
В ходе тренировка боевые пловцы отработали различные способы оказания помощи водолазу при возникновении различных нештатных ситуаций под водой.
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