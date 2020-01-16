Во вторник, 28 января, фигуранта второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Джемиля Гафарова планируют вывезти на медицинское освидетельствование в Республиканскую клиническую больницу имени Семашко.

Об этом сообщает Крымскотатарский Ресурсный Центр.

"Представитель СИЗО-1, участвующая в суде, где рассматривается мой административный иск, сообщила сегодня утром дополнительно, что вывоз на медицинское освидетельствование Джемиля Гафарова в Республиканскую клиническую больницу имени Семашко запланирован сегодня к 10 часам утра", – сказал адвокат.

Напомним, что 27 марта российские силовики в оккупированном Крыму провели массовые обыски в 26 домах крымских татар. У некоторых активистов изъяли литературу, которую, по данным "Крымской солидарности", силовики сами и подкинули. Помимо книг и брошюр, у людей изымали телефоны, планшеты, ноутбуки, паспорта. Силовики вели себя грубо.

Сообщается, что они применяли физическую силу по отношению к задержанным. В дома заходили в обуви. Адвокатов, приехавших на место проведения обысков, не допускали к подзащитным. По результатам было задержано 20 человек, которых подозревают в причастности к запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир".

28 марта задержали еще троих крымскотатарских активистов, в домах которых в их отсутствие были проведены обыски. Местонахождение еще одного крымского татарина - Эдема Яячикова - остается неизвестным.

27-28 марта оккупационный суд арестовал всех 23 задержанных после обысков крымскотатарских активистов. Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 мая. Всех обвиняют в причастности к запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир".

Позже Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что информация о месте нахождения ранее арестованных крымских татар на территории Ростовской области подтвердилась. По ее словам, их распределили в пять СИЗО в Ростовской области.