Дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бал» и «Бастион» ЧФ РФ на побережье Кавказа проводят учение развертыванию и подготовке комплексов к применению.

Об этом сообщает пресс-служба оккупационного флота, передает Флот2017.

«Военнослужащие в составе автомобильных колонн совершили марш на полигон боевой подготовки для проведения тренировок по развертыванию и подготовке комплексов к применению. Боевые расчеты БПКРК провели развертывание пусковых и машин боевого управления в назначенных районах и отработали алгоритм действий по выполнению электронных пусков по морским целям», — говорится в сообщении.

Затем военнослужащие выполнят нормативы по выводу ракетных комплексов из-под удара, смене, оборудованию и маскировке новых огневых позиций.

В учениях задействованы 20 единиц техники и около 100 военнослужащих.