Ракетные комплексы оккупантов электронными пусками ракет уничтожили морские цели
|13:41 28.01.2020
|Россия
Дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бал» и «Бастион» ЧФ РФ на побережье Кавказа проводят учение развертыванию и подготовке комплексов к применению.
Об этом сообщает пресс-служба оккупационного флота, передает Флот2017.
«Военнослужащие в составе автомобильных колонн совершили марш на полигон боевой подготовки для проведения тренировок по развертыванию и подготовке комплексов к применению. Боевые расчеты БПКРК провели развертывание пусковых и машин боевого управления в назначенных районах и отработали алгоритм действий по выполнению электронных пусков по морским целям», — говорится в сообщении.
Затем военнослужащие выполнят нормативы по выводу ракетных комплексов из-под удара, смене, оборудованию и маскировке новых огневых позиций.
В учениях задействованы 20 единиц техники и около 100 военнослужащих.
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