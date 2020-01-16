Учасники маршу на Крим сформували штаб і оголосили про плани 3 травня перетнути адмінкордон
|13:01 28.01.2020
|Крым
Голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров повідомив, що 27 січня сформувався початковий склад штабу з підготовки та проведення міжнародної ненасильницької мирної акції «Світ проти насильства і окупації. Марш гідності», який передбачає похід на анексований Крим.
«В ході засідання учасники наради детально обговорили першочергові заходи, пов'язані з запланованою мирною акцією, і визначили відповідальних за їх виконання, обговорили структуру Штабу і його первісний склад, який буде оприлюднений трохи пізніше. При цьому, домовилися, що склад Штабу буде розширюватися введенням нових людей», – зазначив Чубаров, повідомляє Радіо Свобода.
Він також вказав на те, що учасники наради визначили 3 травня 2020 року датою перетину учасниками даної акції адміністративного кордону між Херсонською областю та окупованим Кримом.
22 січня Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що 2 травня поточного року кримські татари планують масово перетнути адмінкордон з анексованим Кримом в пункті пропуску «Чонгар».
6 грудня 2019 року Рефат Чубаров анонсував підготовку і проведення ходи з материкової частини України до анексованого Росією Криму. За словами голови Меджлісу, організатори мають намір також звернутися до низки країн і міжнародних організацій, щоб вони взяли участь в марші. Чубаров додав, що вже створено штаб, склад якого назвуть після консультацій, а дата акції буде відома пізніше, оскільки підготовка «може зайняти не один, і не два місяці».
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