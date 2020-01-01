У ПАРЄ голову російської делегації не обрали віцепрезидентом
|12:41 28.01.2020
|Россия
Голову російської делегації Петра Толстого у Парламентській асамблеї Ради Європи у першому турі не обрали віцепрезидентом ПАРЄ.
Про це повідомив народний депутат, член постійної української парламентської делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Як я і передбачав, у першому турі Толстой у віцепрезиденти ПАРЄ не пройшов. Попереду другий тур, там його шанси набагато вищі", - написав Гончаренко.
Нагадаємо, члена української делегації, народного депутата від "Слуги народу" Олександра Мережка обрали віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи
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