Голову російської делегації Петра Толстого у Парламентській асамблеї Ради Європи у першому турі не обрали віцепрезидентом ПАРЄ.

Про це повідомив народний депутат, член постійної української парламентської делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

"Як я і передбачав, у першому турі Толстой у віцепрезиденти ПАРЄ не пройшов. Попереду другий тур, там його шанси набагато вищі", - написав Гончаренко.

Нагадаємо, члена української делегації, народного депутата від "Слуги народу" Олександра Мережка обрали віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи