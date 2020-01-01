Українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи мала зустрічі з делегаціями Франції та Німеччини, на яких обговорили російську агресію проти України. Про це написала у Facebook голова української делегації у ПАРЄ Єлизавета Ясько.

Повідомляє УНН.

"Вчора українська делегація мала плідні зустрічі з колегами з Німеччини та Франції. Німеччина та Франція є важливими партнерами України у нашій меті досягнути мир в України. Ми обмінялися думками щодо діяльності ПАРЄ та обговорили ситуацію в Україні в контексті російської агресії проти нашої країни", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ПАРЄ у середу, 29 січня, розглянуть питання повноважень російської делегації.