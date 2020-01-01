Українська делегація у ПАРЄ обговорила з Німеччиною і Францією російську агресію
|12:21 28.01.2020
|Украина
Українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи мала зустрічі з делегаціями Франції та Німеччини, на яких обговорили російську агресію проти України. Про це написала у Facebook голова української делегації у ПАРЄ Єлизавета Ясько.
Повідомляє УНН.
"Вчора українська делегація мала плідні зустрічі з колегами з Німеччини та Франції. Німеччина та Франція є важливими партнерами України у нашій меті досягнути мир в України. Ми обмінялися думками щодо діяльності ПАРЄ та обговорили ситуацію в Україні в контексті російської агресії проти нашої країни", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ПАРЄ у середу, 29 січня, розглянуть питання повноважень російської делегації.
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