Журналіст Микола Семена отримав постанову про зняття з нього російської судимості в окупованому Криму
|12:01 28.01.2020
|Крым
Кримський журналіст, заслужений журналіст України Микола Семена отримав постанову від підконтрольного Росії Залізничного районного суду Сімферополя про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
«Клопотання засудженого Семени про скасування звільнення від відбування зняття судимості – задовольнити. Скасувати умовне засудження щодо Семени за вироком від 22 вересня 2017 року і зняти з нього судимість за цим вироком», – ідеться в постанові російського суду в Криму.
14 січня підконтрольний Росії Залізничний суд Сімферополя розглянув і задовольнив клопотання адвоката Олександра Попкова і кримського журналіста Миколи Семени про дострокове припинення випробувального терміну і зняття судимості з Семени.
Раніше Національна спілка журналістів України вимагала від уряду України і особисто президента України Володимира Зеленського включити українського журналіста, кримчанина Миколи Семену в список осіб, що утримуються на окупованих територіях (так званий обмін «всіх на всіх») і сприяти його поверненню на материкову частину України найближчим часом.
22 вересня 2017 року в Сімферополі підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд засудив Миколу Семену до двох із половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю.
У грудні того ж року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом’якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.
Микола Семена стверджує, що в своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне вираження думки».
Міністерство закордонних справ України, Держдепартамент США, Євросоюз і низка міжнародних організацій засудили винесений Семені вирок.
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