У Болгарії пояснили, чому не одразу затримали фігуранта справи про вбивство Гандзюк
|11:21 28.01.2020
|Болгария
Болгарські правоохоронці не одразу затримали фігуранта справи про вбивство Катерини Гандзюк Олексія Москаленка (Левіна) під час перетину кордону у прикордонному пункті Дуранкулак, тому що “червоний циркуляр” поруч із його іменем від Інтерполу з'явився пізніше.
Про це повідомляє BTA з посиланням на Офіс генпрокуратури Болгарії, передає Укрінформ.
“У понеділок болгарська прокуратура уточнила, що громадянин України (Олексій Москаленко — ред.) не був затриманий при в'їзді до Болгарії у прикордонному пункті Дуранкулак через те, що “червоний циркуляр” від Інтерполу був виданий пізніше”, - йдеться у повідомленні.
"Червоний циркуляр" вважається оголошенням у розшук у країнах-учасницях Інтерполу. Кожна з 190 країн-членів має право направити до центрального апарату Інтерполу запит на негайне затримання та екстрадицію особи, яку підозрюють у скоєнні кримінального злочину і яка при цьому перебуває на території іншої держави-члена Інтерполу.
Як повідомлялося, на території Болгарії 24 січня затримали Олексія Москаленка (Левіна), якого розшукували за підозрою в причетності до нападу на активістку Катерину Гандзюк. Його особу встановили за відбитками пальців, оскільки він змінив свою зовнішність і ходу.
Болгарський суд заарештував підозрюваного на 40 діб.
Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада померла.
Ще на цю тему:
Болгарія просить Україну не змінювати кордони Болградського району
До України прибув новий посол Болгарії
Украина и Болгария будут готовить соглашение о трудовой миграции
В Болгарии стартовала программа по реабилитации украинских военных
Болгария и Украина нашли общий язык
Кабмин Украины исключил Болгарию из перечня государств, операции с резидентами которых подпадают под ТЦО
Болгария не выдает Украине экс-топ-менеджера "Лукойла" - СМИ
Флоти України і Республіки Болгарія провели штабні переговори
В Бургасе начинаются Дни украинской культуры
Болгария и Украина обсудили проведение совместных учений