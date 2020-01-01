У Брюсселі під головуванням Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука у вівторок відбудеться Шосте засідання Ради асоціації Україна-Європейський Союз.

Про це повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України, передає Укрінформ.

"Порядок денний передбачає обговорення безпекової ситуації на сході України у контексті протидії російській агресії та імплементації Мінських домовленостей, а також стану справ в тимчасово окупованому Криму. Під час засідання Ради асоціації сторони також проаналізують досягнутий прогрес з імплементації Угоди про асоціацію та обговорять стан двосторонньої торгівлі, шляхи поглиблення економічного та галузевого співробітництва України з Європейським Союзом, співпрацю у сфері юстиції, свободи та безпеки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що делегацію Уряду України очолюватиме Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук. Делегацію Європейського Союзу – Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики, Віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель. У засіданні також візьме участь Комісар ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівер Варгеї.

До української урядової делегації також входять: віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, міністр інфраструктури України Владислав Криклій, міністр освіти і науки України Ганна Новосад, міністр фінансів України Оксана Маркарова, заступник міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції Валерія Іонан, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – Торговий представник України Тарас Качка, заступник міністра юстиції України Валерія Коломієць, заступник міністра енергетики та захисту довкілля з питань європейської інтеграції Костянтин Чижик.

Окрім участі у пленарному засіданні, під час візиту до Брюсселя глава українського уряду проведе двосторонні зустрічі з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, Високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем, Виконавчим віцепрезидентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом, а також зустріч із представниками бельгійського бізнесу.

"За підсумками 6-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС о 18:15 (за місцевим часом) відбудеться спільна прес-конференція Олексія Гончарука та Жозепа Борреля", - зазначили в КМУ.

Нагадаємо: це перше засідання з новим складом українського уряду та новим складом Європейської комісії.