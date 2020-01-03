Установлению режима прекращения огня на севере Сирии мешают в том числе действия России, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он назвал их «безжалостными».

По словам господина Помпео, несут вину за сложившуюся ситуацию и «иранский режим, "Хезболла" и режим Асада (президент Сирии.— Коммерсантъ».

Их действия он также охарактеризовал как «беспощадные». «Мы осуждаем эти варварские нападения и призываем к немедленному прекращению огня»,— заявил госсекретарь США в Twitter.

Десятки человек погибли менее чем за неделю в зоне деэскалации Идлиб в Сирии, несмотря на режим прекращения огня, объявленный по согласованию между Москвой и Анкарой. СМИ сообщают, что Анкара передает оружие лояльным к ней сирийским группировкам, чтобы остановить наступление сирийской армии, а Москва обвиняет Запад в том, что он мешает «уничтожению террористического гнезда в Идлибе».