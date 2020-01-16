Сенцов у США обговорив порушення прав людини у Криму і в'язницях РФ

10:30 28.01.2020   Крым

 Звільнений політв’язень Кремля український режисер Олег Сенцов у США зустрівся з правозахисниками та американськими ЗМІ, під час заходу обговорювалися порушення прав людини у Криму та російських в’язницях.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу посольства України у США.

"У посольстві України в США відбувся круглий стіл за участі українського активіста, режисера та колишнього політичного в’язня Росії Олега Сенцова", - йдеться у повідомленні.

Разом з Сенцовим у зустрічі з правозахисниками та представниками американських ЗМІ брали участь українські активісти та заступниця постпреда Президента України в АР Крим Таміла Татишева.

"Проведений захід став ще однією можливістю для України поділитися з американськими партнерами власним багаторічним досвідом боротьби за справедливість проти російської окупації. Під час дискусії українські представники серед іншого звернули окрему увагу на факти тотального порушення прав людини Росією в окупованому Криму та по відношенню до політичних в’язнів, які все ще перебувають в російських в’язницях, зокрема застосування до них тортур та залякувань", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Давосі політв’язень Кремля український режисер Олег Сенцов заявив, що Україні треба готувати стратегію на 10-20 років для повернення територій та протистояння з Росією. 



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