"Турецьким потоком" поставлений перший мільярд кубометрів газу
|08:45 28.01.2020
|Турция
Російський "Газпром" поставив газопроводу "Турецький потік" перший мільярд кубометрів газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".
Наголошується, що близько 54% з цього обсягу доставлені на турецький газовий ринок, близько 46% - на турецько-болгарський кордон.
"Турецький потік" - експортний газопровід з Росії до Туреччини через Чорне море. Проектна потужність - 31,5 млрд куб. м газу в рік.
Комерційні поставки по газопроводу почалися 1 січня 2020 року. 8 січня в Стамбулі президенти Росії Володимир Путін і Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провели урочисту церемонію відкриття "Турецького потоку".
Ще на цю тему:
19:45 18.10.2019
Началась подача газа в газопровод "Турецкий поток"
Началась подача газа в газопровод "Турецкий поток"
13:41 14.08.2019
Будівництво терміналу "Турецького потоку" завершене на 95%
Будівництво терміналу "Турецького потоку" завершене на 95%
19:00 01.08.2019
Назначен глава проектной компании, которая строит сухопутный участок газопровода «Турецкий поток»
Назначен глава проектной компании, которая строит сухопутный участок газопровода «Турецкий поток»
08:42 26.10.2018
«Газпром» огласил планы по второй нитке "Турецкого потока"
«Газпром» огласил планы по второй нитке "Турецкого потока"
10:08 04.06.2018
"Газпром" предоставит оператору строительства "Турецкого потока" заем на €2,142 млрд
"Газпром" предоставит оператору строительства "Турецкого потока" заем на €2,142 млрд
12:57 04.04.2018
Газпром завершит укладку первой нитки «Турецкого потока» по дну Черного моря до 10 мая
Газпром завершит укладку первой нитки «Турецкого потока» по дну Черного моря до 10 мая
13:50 23.03.2018
«Газпром» начинает частичный демонтаж труб «Турецкого потока»
«Газпром» начинает частичный демонтаж труб «Турецкого потока»
11:22 22.03.2018
«Газпром» построил 991 км «Турецкого потока» по двум ниткам
«Газпром» построил 991 км «Турецкого потока» по двум ниткам