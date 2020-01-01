Російський "Газпром" поставив газопроводу "Турецький потік" перший мільярд кубометрів газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

Наголошується, що близько 54% з цього обсягу доставлені на турецький газовий ринок, близько 46% - на турецько-болгарський кордон.

"Турецький потік" - експортний газопровід з Росії до Туреччини через Чорне море. Проектна потужність - 31,5 млрд куб. м газу в рік.



Комерційні поставки по газопроводу почалися 1 січня 2020 року. 8 січня в Стамбулі президенти Росії Володимир Путін і Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провели урочисту церемонію відкриття "Турецького потоку".