У Греції двох росіян засудили до 395 років позбавлення волі
|09:45 28.01.2020
|Греция
У Греції суд міста Каламата засудив двох громадян Росії до 395 років позбавлення волі.
Як повідомляє НВ, росіян визнали винними в незаконному перевезенні біженців.
Крім того, росіяни повинні виплатити штраф у розмірі шести мільйонів євро.
Ще на цю тему:
17:00 23.12.2019
У Греції підпалили авто турецького дипломата
У Греції підпалили авто турецького дипломата
13:45 11.11.2019
В греческом порту выявлена преступная организация, занимающаяся нелегальными мигрантами
В греческом порту выявлена преступная организация, занимающаяся нелегальными мигрантами
20:15 10.09.2019
На греческой военно-морской базе кража: украли военную технку
На греческой военно-морской базе кража: украли военную технку
13:30 10.06.2019
В Греции задержали перевозчиков нелегальных мигрантов
В Греции задержали перевозчиков нелегальных мигрантов
11:01 04.03.2019
В Греции обезврежена крупная преступная группировка
В Греции обезврежена крупная преступная группировка
07:54 20.12.2018
Подозреваемого в киберпреступлениях россиянина Винника выдадут Франции - Верховный суд Греции
Подозреваемого в киберпреступлениях россиянина Винника выдадут Франции - Верховный суд Греции
12:18 17.12.2018
У здания телеканала в Греции взорвалась бомба / Видео
У здания телеканала в Греции взорвалась бомба / Видео
19:10 03.12.2018
В Греции суд перенес слушание дела российского хакера, обвиняемого в отмывании 4 млрд долларов
В Греции суд перенес слушание дела российского хакера, обвиняемого в отмывании 4 млрд долларов
13:40 19.11.2018
Адвокат заявила о грубых нарушениях прав российского хакера в Верховном суде Греции
Адвокат заявила о грубых нарушениях прав российского хакера в Верховном суде Греции
12:04 13.11.2018
К дому заместителя прокурора Верховного суда Греции подложили бомбу
К дому заместителя прокурора Верховного суда Греции подложили бомбу