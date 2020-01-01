У Греції двох росіян засудили до 395 років позбавлення волі

09:45 28.01.2020   Греция

У Греції суд міста Каламата засудив двох громадян Росії до 395 років позбавлення волі.

Як повідомляє НВ, росіян визнали винними в незаконному перевезенні біженців.

Крім того, росіяни повинні виплатити штраф у розмірі шести мільйонів євро.



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