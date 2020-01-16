Конституційний суд Росії ухвалив переглянути вирок активістові Костянтину Котову, який був визнаний винним за статтею 212.1 КК РФ і засуджений до чотирьох років колонії за неодноразові порушення на мітингах.

Про це йдеться в ухвалі суду, передає УНН.

"Судові рішення у справі Котова Костянтина Олександровича, прийняті на підставі статті 212 КК Російської Федерації в тлумаченні, розходяться з її конституційно-правовим змістом, виявленим в постанові Конституційного суду Російської Федерації від 10 лютого 2017 года ... підлягають перегляду в установленому порядку", - йдеться в документі.

Як зазначив Конституційний суд РФ, при винесенні вироків за статтею 212.1 КК РФ суди зобов'язані вивчити всі обставини справи і достовірно встановити, що дії підсудного на публічному заході несли реальну загрозу громадському порядку.

"Без встановлення такого роду обставин застосування покарання у вигляді позбавлення волі за злочин, передбачений статтею 212.1 КК Російської Федерації, виключено", - наголошується у визначенні КС РФ.

Нагадаємо, Костянтин Котов — 34-річний московський опозиційний активіст, який виходив з одиничними пікетами проти політичних репресій і поліцейського свавілля. Він також допомагав захопленим російськими силовиками українським морякам і вимагав обміну утримуваними особами між Росією й Україною.

З березня по серпень активіста неодноразово затримувала російська поліція. Востаннє його затримали 10 серпня в центрі Москви під час акції на підтримку опозиційних кандидатів у депутати Московської міської думи. За версією звинувачення, підсудний брав участь у ній, тримаючи в руках плакат, скандуючи гасла і роздаючи інтерв’ю.

5 вересня Костянтин Котов був засуджений на чотири роки позбавлення волі.

Нагадаємо, громадського активіста з Росії Костянтина Котова, засудженого на чотири роки колонії загального режиму за статтею про неодноразове порушення правил участі в мітингах, етапували з Москви у Володимирську області Росії, де він відбуватиме термін.