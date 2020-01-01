У Болгарії суд заарештував на 40 діб фігуранта справи про вбивство Катерини Гандзюк Олексія Москаленка (Левіна).

Про це повідомляє Flagman, передає Укрінформ.

"Бургаський обласний суд наклав на іноземця тимчасове ув'язнення на 40 днів", - йдеться в повідомленні.

Левін просив суд призначити йому домашній арешт з носінням електронного браслета унаслідок серйозних захворювань серця після 4 операцій.

Як повідомлялося, на території Болгарії 24 січня затримали Олексія Москаленка (Левіна), якого розшукували за підозрою в причетності до нападу на активістку Катерину Гандзюк. Його особу встановили за відбитками пальців, оскільки він змінив свою зовнішність і ходу.

Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада померла.

За підозрою в причетності до її вбивства було затримано п'ятьох осіб, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.