Кабмін і НАТО проведуть тренінги для держслужбовців - Кулеба

09:15 28.01.2020   Украина

Службовці 52 державних інституцій у рамках Програми Україна - НАТО вперше пройдуть курс професійного розвитку, під час якого їх навчатимуть навичок публічних виступів, аналітичного мислення, стратегічного планування та проєктного менеджменту.

Про це повідомив віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, передає Урядовий портал, інформує  Укрінформ.

“Українські держслужбовці, які займаються євроатлантичною інтеграцією у державних інституціях, мають хороший рівень фахових знань. Але завжди існував серйозний брак навичок публічних виступів, презентації, володіння англійською мовою тощо. Цьогоріч ми вперше організовуємо за підтримки Альянсу масштабний тренінг з підвищення саме таких навичок для фахівців 52 українських державних інституцій”, - розповів Кулеба.

Він уточнив, що у навчальному курсі візьмуть участь державні службовці, до посадових обов’язків яких входять питання євроатлантичної інтеграції. Для проведення тренінгів до України прибудуть найкращі фахівці НАТО, а також будуть залучені вітчизняні експерти.

Навчання проходитиме у рамках проєкту Champions 100, який організовується Програмою Україна - НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектора безпеки й оборони України (Professional Development Program) спільно з Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції. За результатами навчання учасники отримають сертифікати.

Згадана програма втілюється в рамках Комплексного пакета допомоги Україні, схваленого на Варшавському саміті НАТО 9 липня 2016 року у відповідь на агресію РФ з метою допомогти нашій державі в реалізації першочергових завдань реформування сектору безпеки й оборони та досягнення сумісності ЗСУ з силами Альянсу.



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