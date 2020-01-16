Дніпровський суд Києва зняв звинувачення з члена Єдиної Росії, який сприяв окупації Криму

09:01 28.01.2020   Крым

У понеділок, 27 січня, рішенням Дніпровського районного суду Києва закрито кримінальне провадження проти члена Єдиної Росії Ігоря Кучерявого, який сприяв російським окупантам під час захоплення Криму.

Про це повідомляє Бюро судової інформації, передає НВ.

Кучерявий повністю визнав свої дії, а його адвокат Ігор Мокін під час підготовчого засідання подав клопотання про припинення провадження у зв’язку із завершенням терміну давності. Прокурор Ігор Корженко не протестував.

«Станом на сьогодні пройшло більше п’яти років, тому сторона обвинувачення не буде заперечувати проти заявленого клопотання», заявив прокурор.

Згідно зі статтею 49 Кримінального кодексу України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з моменту вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минули передбачені статтею терміни. Частина 2 статті 110 КК, за якою обвинувачувався Кучерявий, відноситься до злочинів середньої тяжкості, отже, має термін давності 5 років, який закінчився.

«На сьогоднішній день кримінальна справа по відношенню до Ігоря Кучерявого закрито, і він звільнений від кримінальної відповідальності. Він не був під вартою. Під час досудового розслідування він знаходився в Херсоні. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту», — пояснив адвокат Ігор Мокін.

Нагадаємо, що Ігоря Кучерявого затримали 4 грудня 2019 року, на КПВВ Каланчак, коли він намагався в'їхати на територію Херсонської області заради українського закордонного паспорта.

В СБУ повідомили, що «єдинороса» відпустили, «він співпрацює і нікуди не біжить».

Херсонський міський суд заарештував майно Кучерявого, вилучене на КПВВ Каланчак в момент перетину адміністративного кордону.

10 грудня 2019 року суд відпустив Ігоря Кучерявого під домашній арешт.



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