Серед зазначених фактів є кримінальні та адміністративні справи, тортури, фізичні напади, затримання і обшуки, допити, випадки захоплення або пошкодження журналістського обладнання, заборони на в'їзд до Криму, випадки цензури, DDoS-атаки на незалежні засоби масової інформації

Про це під час заходу "Ситуація в окупованому Криму та дорожня карта вимог до Росії в області прав людини" в рамках зимової сесії ПАРЄ розповіла керівник Кримської правозахисної групи (КПГ) Ольга Скрипник.

"Дії російської влади в Криму призводять до усунення плюралізму думок і заміні незалежних ЗМІ офіційними російськими пропагандистськими джерелами. Кримчани не мають змоги отримувати інформацію про Україну і з питань прав людини в Криму, оскільки контрольовані Росією ЗМІ приховують більшість таких фактів від жителів Криму", - зазначила вона.

Також Скрипник заявила, що ситуація з правами людини в Криму погіршується.

За даними українських правозахисних організацій, кількість українських громадян, незаконно утримуваних в Криму і в Росії, постійно зростає. В даний час не менше, ніж 90 з них утримуються під вартою. У минулому році були звільнені 11 політв'язнів, але в той же час 42 інших людини були поміщені під варту за політично вмотивованими справах в Криму. Багато з них були незаконно переміщені з Криму в Росію.