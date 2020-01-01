Франція не хоче, щоб Східне партнерство сприяло вступу в ЄС
|08:15 28.01.2020
|Украина
Франція не хоче, щоб програма Східного партнерства сприяла членства в Європейський союз.
Про це повідомляє "Radio Free Europe", передає РБК-Україна.
Повідомляється, що Франція відправила в Єврокомісії два відповідних документа датованих жовтнем 2019 року і січнем 2020 року в рамках процесу консультацій, напередодні публікації доповіді про майбутнє Східного партнерства.
У жовтневому документі наголошується, що партнерство "засноване на економічній і політичній співпраці", при цьому повинно виключати "всі перспективи чи всі механізми інтеграції, або членства в ЄС". У ньому підкреслюється, що мета програми полягає у підвищенні стійкості партнерів ЄС у галузі верховенства закону, боротьби з корупцією та модернізації економіки.
За словами одного з дипломатів зі східної країни-члена ЄС, на умовах анонімності, "Франція не хоче йти на кроки, які могли б засмутити Москви".
В документі за січень Франція пропонує переорієнтувати 50% бюджету програми Східного партнерства на захист навколишнього середовища.
Зазначимо, Східне партнерство було створено в 2009 році з метою розвитку відносин і економічних вигод між Європейським союзом та членами. До складу партнерства увійшли Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова та Україною. Грузія, Молдова і Україна оголосили вступ до ЄС своєю зовнішньополітичною метою.
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