У Києві заочно засудили суддю так званого “Ялтинського міського суду Республіки Крим Російської Федерації” за державну зраду. Йому дали до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

“За публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора Святошинський райсуд міста Києва в порядку спеціального судового провадження визнав винним суддю Ялтинського міського суду АР Крим у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Йому призначене покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна”, — сказано у повідомленні.

В ході судового розгляду встановлено, що громадянин України — суддя вказаного суду у березні-листопаді 2014 року забезпечував становлення та зміцнення окупаційної влади РФ шляхом безпосередньої участі в утворенні та функціонуванні незаконно створених російських окупаційних органів на тимчасово окупованій території півострова Крим. Окрім того, він, будучи призначеним на посаду судді так званого “Ялтинського міського суду Республіки Крим Російської Федерації”, виконував функції представника окупаційної судової влади держави-агресора з метою недопущення контролю української влади на території АР Крим.

Таким чином, зазначена особа умисно надала допомогу РФ в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду суверенітету та територіальній цілісності нашої держави.

“Загалом на судовому розгляді та на стадії досудового розслідування знаходяться понад 300 кримінальних проваджень за фактом державної зради суддів”, — додається у повідомленні.