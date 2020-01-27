Посли ЄС підтримали пропозицію про розширення санкцій, пов’язаних з анексією Криму Російською Федерацією.

Про це повідомляє польська агенція PAP з посиланням на джерела в ЄС, передає "Європейська правда".

"Посли держав ЄС підтримали пропозицію щодо розширення санкцій, пов’язаних з анексією Криму Росією", - сказав дипломат ЄС.

Санкції пов’язані з місцевими "виборами", проведеними Росією в окупованому Криму. Вони полягають у додаванні кількох осіб до чорного списку тих, кому заборонений в’їзд до ЄС і чиї активи на території блоку заморожені.

Як повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк, ЄС додасть до санкційного переліку 7 осіб.

Рада ЄС затвердить рішення про розширення санкцій у вівторок, 28 січня.

Раніше дипломатичні джерела повідомляли, що розширення санкцій блокував Кіпр, який у такий спосіб намагався примусити ЄС до жорсткіших санкцій проти Туреччини у зв’язку з буровими роботами в економічній зоні острова.

"Зранку у понеділок Кіпр відмовився від застережень щодо накладання додаткових санкцій у зв’язку з анексією Криму" - повідомив європейський дипломат.

У вересні 2019 року ЄС ухвалив рішення про продовження санкцій проти 170 осіб і 44 компаній у зв’язку з анексією Криму на 6 місяців.