Посли ЄС підтримали розширення санкцій за "вибори" в Криму
|21:10 27.01.2020
|Крым
Посли ЄС підтримали пропозицію про розширення санкцій, пов’язаних з анексією Криму Російською Федерацією.
Про це повідомляє польська агенція PAP з посиланням на джерела в ЄС, передає "Європейська правда".
"Посли держав ЄС підтримали пропозицію щодо розширення санкцій, пов’язаних з анексією Криму Росією", - сказав дипломат ЄС.
Санкції пов’язані з місцевими "виборами", проведеними Росією в окупованому Криму. Вони полягають у додаванні кількох осіб до чорного списку тих, кому заборонений в’їзд до ЄС і чиї активи на території блоку заморожені.
Як повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк, ЄС додасть до санкційного переліку 7 осіб.
Рада ЄС затвердить рішення про розширення санкцій у вівторок, 28 січня.
Раніше дипломатичні джерела повідомляли, що розширення санкцій блокував Кіпр, який у такий спосіб намагався примусити ЄС до жорсткіших санкцій проти Туреччини у зв’язку з буровими роботами в економічній зоні острова.
"Зранку у понеділок Кіпр відмовився від застережень щодо накладання додаткових санкцій у зв’язку з анексією Криму" - повідомив європейський дипломат.
У вересні 2019 року ЄС ухвалив рішення про продовження санкцій проти 170 осіб і 44 компаній у зв’язку з анексією Криму на 6 місяців.
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