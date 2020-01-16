Вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой ответил на претензию Украины о нелегитимности участия российских депутатов в ПАСЕ, поскольку в их избрании участвовали жители оккупированного Крыма.

В ПАСЕ "поставили под вопрос" полномочия российской делегации "Была претензия к России в связи с тем, что якобы наш парламент нелегитимен, поскольку в нем депутаты из Крыма. Хочу, уважаемые коллеги, всех заверить, что Крым был, есть и навсегда останется частью России, а все эти претензии уже были отвергнуты Венецианской комиссией. И если наши коллеги не в курсе решений Венецианской комиссии, наш долг, безусловно, до них донести", – цитирует Толстого РИА Новости.

Также вице-спикер Госдумы назвал смехотворным оспаривание полномочий российской делегации на основании обсуждаемых в стране поправок к Конституции РФ.

"Обвинение номер один было связано с поправками в Конституцию, которые еще только обсуждаются сегодня в нашей стране. Смешно и по юридическим основаниям, и по политическим основаниям обсуждать непринятые решения, более того, вводить аудиторию в заблуждение тем, что Россия отказывается от соблюдения международных договоров и решений ЕСПЧ. Это не так. Такого в содержании нет", – отметил Толстой.

Он выразил уверенность, что в ПАСЕ найдется "разумное большинство", и полномочия российской делегации будут подтверждены.

В понедельник, 27 января, на сессии ПАСЕ в Страсбурге представители пяти национальных делегаций обжаловали полномочия российской делегации. В соответствии с регламентом ПАСЕ вопрос передали в мониторинговую комиссию, которая должна подготовить соответствующий доклад. Вопрос о продлении полномочий российской делегации будет рассмотрен в среду, 29 января.