Активісти відправили Путіну посилку зі звітами про порушення прав людини в Криму

20:45 27.01.2020   Крым

У понеділок, 27 січня, біля головної будівлі «Укрпошти» в Києві активісти провели акцію під назвою «Несвяткові подарунки 2: звіти для царя про порушення в Криму».

Як повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, це вже 43-тя щомісячна акція, під час якої активісти громадської ініціативи «КримSOS» вимагали від Росії розслідувати порушення прав людини і справи зниклих в анексованому Криму.

«Сьогоднішня акція присвячена більш широкій темі, оскільки насильницькі зникнення є тільки одним з видів порушення прав, які відбуваються в Криму. Насправді їх більше. Сьогодні ми будемо відправляти різні матеріали, звіти, тексти доповідей, аналітичні дослідження і книгу, які пов’язані з ситуацією в тимчасово окупованому Криму», – розповів про акцію один з координаторів громадської організації «КримSOS» Денис Савченко.

За його словами, звіти відправлять президенту Росії Володимиру Путіну.

«Саме президент Росії є відповідальним за те, що відбувається на території Криму. Потрібно відзначити, що це (порушення прав людини на півострові – ред.) не є ініціативою окупаційної влади, чиєюсь вендета або результатом злого умислу. Це все йде конкретно від Кремля», – додав Савченко.

По закінченні акції активісти занесли коробку зі звітами і відправили матеріали до Адміністрації президента Росії.

У грудні 2017 року активісти «Крим SOS» провели подібну акцію «Не святкові подарунки Путіну», під час якої також відправили різні звіти про порушення прав людини в Криму.

За даними активістів, з моменту анексії Криму Росією пропали 43 кримчанина, 15 – досі вважаються зниклими без вести.

Після анексії Криму на території півострова почастішали випадки зникнення людей, переважно кримських татар. При цьому в підконтрольному Росії Слідчому комітеті Криму стверджують, що «масових зникнень кримських татар на півострові немає». Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше також стверджував, що розмови про порушення прав людини в окупованому Криму – це вигадка.



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