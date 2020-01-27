У Болгарії протестувальники штурмували будівлю міністерства, постраждали поліцейські
|20:30 27.01.2020
|Болгария
У болгарській столиці Софії відбулися сутички під будівлею міністерства регіонального розвитку, відставки голови якого вимагали протестувальники.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на болгарський телеканал NOVA.
До сутичок дійшло після заклику лідеру руху "Відродження" до штурму будівлі міністерства. Протестувальники намагалися прорвати поліцейський кордон.
У відповідь правоохоронці застосували перцевий газ.
В результаті сутичок у будівлі міністерства зламали двері, а двоє правоохоронців отримали поранення. Повідомляється, що в одного з офіцерів влучив твердий предмет, іншого вдарили древком від прапора.
Протестувальники вимагають відставки міністра Петі Аврамової через кризу з водопостачанням.
З кінця минулого року в низці районів Болгарії спостерігається проблеми з подачею води для населення. Особливо гостро криза торкнулася міста Пернік на заході країни.
Скандал з питною кризою вже призвів до арешту і відставки міністра у справах навколишнього середовища і водних ресурсів Нено Дімова.
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