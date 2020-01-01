В отряде по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) прошло плановое показное учение по оказанию помощи аварийному водолазу.

По замыслу учения, боевым пловцам необходимо было выполнить осмотр подводных частей кораблей в пункте базирования. Во время работы личного состава под водой у одного из водолазов были выявлены признаки декомпрессионной болезни, пишет пресс-служба Минобороны России.

Условный пострадавший был доставлен в барокамеру, после чего ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Также в ходе учения с пловцами были проведены специальные занятия, в ходе которых были отработаны другие способы оказания помощи водолазу при возникновении различных нештатных ситуаций под водой.

Учение прошло в учебно-тренировочном комплексе НВМБ, который оснащен уникальным бассейном глубиной 6 метров, что позволяет проводить занятия круглогодично и в любое время суток.

Мероприятие было проведено в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.