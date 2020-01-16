Группы специального назначения Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае отработали стрельбы из автоматов и пулеметов с транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ.

По условиям выполнения упражнения, военнослужащим необходимо было обнаружить цель, установить прицел, учитывая высоту, скорость ветра и полета вертолета, после чего поразить движущиеся и появляющиеся мишени, имитирующие живую силу условного противника, пишет пресс-служба Минобороны России.

Стрельба велась в диапазоне высот от 50 до 200 м длинными очередями по 10-15 выстрелов с левого и правого борта вертолета.

Экипажи вертолетов постоянно усложняли спецназовцам выполнение огневой задачи, меняя угол захода на цель, высоту и скорость полета.

Целью проведения занятия являлось оттачивание военнослужащими навыков огневой поддержки при десантировании, когда невозможно применить штатные средства вооружения вертолета ввиду близости своих войск.

Так же сообщается, что в Краснодарском крае состоялось тактико-специальное учение с зенитно-ракетным соединением ПВО Южного военного округа, оснащенного зенитно-ракетной системой ЗРС С-300В4.

В ходе учения расчеты и подразделения управления совершили марш в район проведения условных пусков ракет. На маршруте следования расчеты С-300 отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника, преодолели зараженный участок местности, выполнили ряд специальных нормативов.

Затем личный состав выполнил развертывание пусковых установок и электронные пуски ракет по наземным целям, имитирующим средства воздушного нападения условного противника в одном из районов Кубани.

ЗРС С-300В4 способен при необходимости осуществлять боевые пуски ракет по наземным целям, получая их координаты от разведывательных подразделений Сухопутных войск.