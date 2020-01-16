ЮВО: Российские военные в ходе учений в Абхазии израсходуют 150 тыс боеприпасов

20:15 27.01.2020   Абхазия

Военнослужащие разнородовых подразделений российской военной базы в Абхазии приступили к полевым выходам на полигоне Нагвалоу.

Целью комплексной учебы является отработка взаимодействия мотострелковых, танковых, артиллерийских и инженерно-саперных подразделений при ведении маневренной обороны береговой линии района, пишет пресс-служба Минобороны России.  

В ходе огневой подготовки военнослужащие выполнят боевые стрельбы из вооружения бронетранспортеров БТР-82АМ, минометов «Сани», автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7, а также автоматов и пулеметов Калашникова по воздушным и надводным целям, имитирующим технику, разведывательные и ударные дроны, малые корабли и живую силу условного противника.

Для создания обстановки, приближенной к боевой, будут использованы различные статические и динамические мишени, задействован современный комплекс радиоэлектронного мишенного оборудования.

Для проведения занятий подготовлено свыше 500 мишеней и около 150 тысяч боеприпасов различного типа.

Всего в учебных мероприятиях принимают участие более 500 военнослужащих, задействовано порядка 200 единиц военной техники и крупнокалиберного вооружения, в том числе 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация». Полевые выходы подразделений продлятся до конца февраля.



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