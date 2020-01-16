Водители и механики-водители российской военной базы в Армении в рамках сдачи зачетных упражнений по вождению колесной и бронетанковой техники совершили 100-километровый марш в зимних условиях.

Водители, выполняющие перевозку личного состава, грузов и технических агрегатов, для получения допуска выполнили задачи по контраварийной подготовке на автомобилях КамАЗ-5350, УАЗ, «Урал-4320», бронетранспортёрах БТР-80, боевых машинах пехоты БМП-2 и танках Т-72Б, пишет пресс-служба Минобороны России.

При совершении марша военнослужащие отрабатывали действия при применении условным противником оружия массового поражения, маневрированию на скоростной трассе, прохождению маршрутов в составе колонны на максимально и минимально допустимых скоростях, оттачивали навыки вождения на горных дорогах с большими уклонами и крутыми поворотами. Также научились преодолевать снежные валы, искусственные и естественные препятствия с использованием штатных средств самовытаскивания.

К зачетным упражнениям по вождению и совершению марша привлечено около 500 военнослужащих, было задействовано более 100 единиц военной колесной и гусеничной автомобильной и бронетанковой техники.