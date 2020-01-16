Экипажи ракетных кораблей «Дагестан», «Татарстан», малых артиллерийских кораблей «Астрахань», «Волгодонск», «Град-Свияжск», десантных катеров и тральщиков Каспийской флотилии (КФл) выполнили практические задачи по уничтожению условного противника на морских полигонах Каспийского моря.

Моряки КФл отразили налет авиации условного противника с использованием артиллерийского корабельного вооружения, организовали управление силами и средствами корабельных систем ПВО при отражении ударов воздушного нападения противника на переходе морем, распределили цели и уничтожили плавающие мины, пишет пресс-служба Минобороны России.

В тренировке на территории Республики Дагестан и Астраханской области приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих, было задействовано более 30 боевых кораблей и судов обеспечения КФл, свыше 200 единиц боевой и специальной техники, порядка 10 единиц вертолётов и самолётов армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО.

Помимо этого, специальный отряд боевых пловцов Каспийской флотилии (КФл) приступил к специальной подготовке на базе новейшего учебно-тренировочного комплекса в Республике Дагестан.

В ходе учебно-тренировочных мероприятий военнослужащие подводного спецназа КФл выполнят комплекс задач по противодиверсионному обеспечению кораблей с использованием новейшего подводного снаряжения и специального подводного оружия.

Также каждый пловец изучит основы минно-взрывного дела, научится использовать водолазное снаряжение в сложных условиях и нештатных ситуациях, освоит приемы подводного боя, выполнит задачи с применением огнестрельного и холодного оружия.

На зачетном этапе подготовки военнослужащие выполнят стрельбы из специального оружия для подводной стрельбы – пистолета СПП-1, гранатомета ДП-61, автомата АПС-55, с помощью которого на глубинах до 40 м можно эффективно уничтожать водолазов противника на дистанции до 10 м.

МО РФ сообщает, что с морскими пехотинцами Каспийской флотилии (КФл) на территории подразделений морской пехоты в Республике Дагестан проводятся теоретические и практические занятия по морской десантной подготовке (МДП).

На занятиях по МДП военнослужащие освоят методы подготовки боевой техники к плаву и её управления, отработают действия на тренажерах.

Также теоретический курс подготовки включает изучение устройства десантных кораблей и десантно-высадочных средств, приемов и способов погрузки и десантирования личного состава, техники, способов преодоления водных пространств на плавающей технике своим ходом.

После усвоения теоретического курса военнослужащим предстоит участие в практической части занятий, которая предусматривает погрузку и размещение бронетехники в твиндеках десантных катеров, предварительную замочку и высадку на территории необорудованного морского побережья одного из полигонов КФл, обороняемого условным противником.