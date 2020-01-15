Ізмаїльський морський порт у 2019 році скоротив вантажообіг порівняно з попереднім роком на 8,5% — до 4,283 млн тонн.

Про це свідчать фактичні дані ДП «Адміністрація морських портів України», пишуть Порти України.

Частка Ізмаїльського порту у вантажообігу морських портів України склала 2,7% (у 2018 році — 3,5%, в 2017 році — 3,8%).

Перевалка експортних вантажів скоротилася на 2,7% — до 3,424 млн тонн, транзитних — на 38,9%, до 620,27 тис. тонн, каботажних — на 35,2%, до 10,39 тис. тонн. Переробка імпортних вантажів збільшилася на 70,2% — до 228,36 тис. тонн.

Переробка наливних вантажів збільшилася на 12,2% — до 199,69 тис. тонн. Зокрема, перевалка хімічних вантажів зросла на 9,6% — до 93,75 тис. тонн, рослинних олій — на 22,9%, до 91,64 тис. тонн. Переробка нафтопродуктів знизилася на 19,9% — до 14,3 тис. тонн.

Перевалка сипучих вантажів скоротилася на 11,6% — до 3,747 млн тонн. Зокрема, переробка руди збільшилася на 3,1% — до 3,268 млн тонн, будівельних вантажів — на 27,7%, до 105,62 тис. тонн. Перевалка вугілля знизився в 3,4 разу — до 222,45 тис. тонн, коксу — на 39%, до 9,14 тис. тонн, хімічних вантажів і мінеральних добрив — в 2,4 разу, до 7,16 тис. тонн. Переробка хлібних вантажів склала 11,38 тис. тонн, у тому числі зерна — 1,76 тис. тонн. Перевалка інших сипучих вантажів зросла на 28,5% — до 122,58 тис. тонн.

Переробка тарно-штучних вантажів збільшилася на 26,6% — до 336,82 тис. тонн. Зокрема, перевалка чорних металів зросла на 4,6% — до 185,98 тис. тонн, у тому числі переробка металопрокату скоротилася на 6% — до 156,92 тис. тонн, перевалка чавуну склала 1,94 тис. тонн, перевалка інших вантажів чорних металів збільшилася в 2,5 разу — до 27,12 тис. тонн. Перевалка хімічних вантажів і мінеральних добрив зросла в 2,4 разу — до 108,5 тис. тонн. Переробка цементу в тарі склала 3 тис. тонн. Перевалка інших тарно-штучних вантажів знизилася на 8,3% — до 39,29 тис. тонн.

Ізмаїльський морський порт розташований в акваторії Кілійського гирла річки Дунай. Кількість вантажних причалів — 24, довжина вантажного причального фронту — 2,696 кілометра. У порту працюють портові оператори ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт», ТОВ «Сервіспорт», ТОВ «Віллі Форте Україна» і ТОВ «Ізмаїльський елеватор».

Ізмаїльський морський порт у 2018 році скоротив вантажообіг порівняно з 2017 роком на 8,1% — до 4,683 млн тонн. Питома вага порту у вантажообігу морських портів України склала 3,5% проти 3,8% в 2017 році.