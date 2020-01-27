Кабінет міністрів разом з НАТО вперше проведуть масштабний тренінг для державних службовців 52 українських інституцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Офісу віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції на сторінці у Facebook.

Зазначається, що держслужбовці пройдуть спеціалізований курс у рамках Програми Україна-НАТО з професійного розвитку під керівництвом найкращих фахівців Альянсу та України.

У програмі курсу важливі навички публічних виступів, аналітичного мислення, стратегічного планування, проєктного менеджменту.

"Завдяки такому навчанню Україна матиме, образно кажучи, спецпідрозділ фахових євроатлантистів на державній службі. Це один з прагматичних кроків нашого Уряду, спрямований на реальне зближення України з НАТО, який суттєво підвищить ефективність взаємодії між нашою державою та Альянсом. За таких держслужбовців буде не соромно", - пояснив віцепрем’єр Дмитро Кулеба.

Навчання проходитиме у рамках проекту "Champions 100", який організовує Програма Україна-НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони України (Professional Development Program) спільно з урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції.