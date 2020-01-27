Уряд разом з НАТО вперше проведе тренінг для держслужбовців 52 інституцій
|19:30 27.01.2020
|Украина
Кабінет міністрів разом з НАТО вперше проведуть масштабний тренінг для державних службовців 52 українських інституцій.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Офісу віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції на сторінці у Facebook.
Зазначається, що держслужбовці пройдуть спеціалізований курс у рамках Програми Україна-НАТО з професійного розвитку під керівництвом найкращих фахівців Альянсу та України.
У програмі курсу важливі навички публічних виступів, аналітичного мислення, стратегічного планування, проєктного менеджменту.
"Завдяки такому навчанню Україна матиме, образно кажучи, спецпідрозділ фахових євроатлантистів на державній службі. Це один з прагматичних кроків нашого Уряду, спрямований на реальне зближення України з НАТО, який суттєво підвищить ефективність взаємодії між нашою державою та Альянсом. За таких держслужбовців буде не соромно", - пояснив віцепрем’єр Дмитро Кулеба.
Навчання проходитиме у рамках проекту "Champions 100", який організовує Програма Україна-НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони України (Professional Development Program) спільно з урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції.
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