Слідче управління ФСБ Росії призупинило попереднє розслідування у справі 24 українських моряків.

Про це повідомив їх адвокат Микола Полозов, пише ZN,UA.

"Сьогодні слідчий Слідчого управління ФСБ сповістив про прийняте процесуальне рішення про призупинення попереднього слідства у справі військових українських моряків", - написав він у Facebook.

Підстави і мотиви цього рішення стануть зрозумілі після отримання захистом копії постанови слідства.

У листопаді 2018 року російський спецпризначенці атакували корабельну групу ВМС України у районі Керченської протоки. Росіяни захопили два українські катери і рейдовий буксир, у полон потрапили 24 військові моряки.

У вересні 2019 року українців обміняли, за два місяці Росія передала Україні розграбовані кораблі зі знятим обладнанням і унітазами. Попри вимогу Міжнародного трибуналу ООН з морського права, Росія так і не закрила "справу" про нібито "порушення моряками кордону".

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські спецпризначенці атакували та захопили два катери та рейдовий буксир ВМС України, які прямували з Одеси до Маріуполя. Внаслідок атаки поранення дістали троє моряків, у полон потрапили 24 українських військовослужбовця.

Атака в районі Керченської протоки стала першою відкритою агресією РФ проти України з 2014 року. Росія відмовилася визнати захоплених моряків військовополоненими, слідчі ФСБ фабрикували проти них обвинувачення в "порушенні кордону".

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення, яким зобов'язав РФ негайно звільнити моряків і кораблі ВМСУ.

Однак моряки повернулися до України лише 7 вересня, коли відбувся обмін утримуваними особами між Україною та РФ. Захоплені кораблі Росія повернула 18 листопада.

Згодом адвокат українських моряків Микола Полозов заявив, що ДБР почало допитувати його підзахисних у "Керченській справі".