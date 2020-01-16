В понедельник, 27 января, в здание Южного окружного военного суда Ростова-на Дону, где запланировано заседание по «делу Хизб ут-Тахрир» (вторая Бахчисарайская группа), не пустили родных и близких фигурантов данного дела, прибывших из Крыма.

Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность», пишет Крым.Реалии.

«Дверь судебного здания закрыли на ключ, мотивируя тем, что они проводят мероприятия, подробности не сообщили. Супруги и соотечественники, приехавшие оказать поддержку стоят на улице», – рассказали активисты.

Сообщается, что в рамках заседания должны допросить главного свидетеля стороны обвинения, сотрудника ФСБ Николая Артыкбаева.

15 ноября 2019 года Южный военный окружной суд российского Ростова-на-Дону начал рассматривать по существу второе бахчисарайское «дело Хизб ут-Тахрир».

В октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации «Хизб ут-Тахрир».

​21 мая 2018 года в Крыму были задержаны координатор «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев и житель села Долинное Бахчисарайского района Эдем Смаилов. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому «делу Хизб ут-Тахрир».