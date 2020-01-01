В Крыму оценили проект яхтенной марины в Балаклаве

18:30 27.01.2020   Крым

Эксперты Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение на создание яхтенной марины в Балаклавской бухте в Севастополе.

Об этом сообщает пресс-служба оккупационного ведомства пишут Новости Крыма.

Отмечается, что для создания марины планируется очистить и углубить дно Балаклавской бухты, расчистить прибрежную полосу, провести инженерную подготовку территории. Также необходимо будет реконструировать причалы общей длиной 1941 м, подпорные стенки и берегоукрепительные сооружения набережных бухты.

Вице-президент общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков рассказал, как отразится появление яхтенной марины на экономике полуострова и выгоден ли этот проект.

«Этот объект изменит общий облик Балаклавы, ее статус, имидж. Но, самое главное, она станет меккой для яхтенного туризма в Крыму. С учетом санкционных условий, конечно, ждать увеличения дохода от иностранных яхт не стоит, здесь надо рассуждать без иллюзий. Но значимость и важность Балаклавы и Севастополя она подчеркнет», - сказал он.

Волков пояснил, что возврат инвестиций в этом случае не быстрый, он будет больше зависеть от инфраструктуры, которую нужно будет построить в Балаклаве: апартаменты, конгресс-центры и другие площадки.

«Экономическая выгода от проекта будет в том случае, если мы будем рассматривать его не как инвестицию, а как перспективный проект, который привлечет в Крым людей», - пояснил он.

Эксперт также добавил, что построить яхтенную марину такого же уровня уже вряд ли получится, так как Балаклава – идеальное место для таких проектов, но не исключил возможность появления мини-портов в других регионах оккупированного Крыма.

«Небольшой яхтенный причал может быть в районе отеля «Мрия» в Ялте, да и в самой Ялте нужно реконструировать пассажирский порт, он будет очень важным и значимым не только в Крыму, но и во всем Черном море. Мини-марины можно также построить в Гурзуфе, Судаке, Феодосии и в Керчи. Необходимость сформировать такую цепочку портов есть, потому что на материковом побережье Черномого моря  – Анапа, Сочи, Темрюк, Туапсе – уже все давно сделано», - добавил Волков.  



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