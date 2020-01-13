Оккупанты сделали прогноз запасов воды в Крыму

18:00 27.01.2020   Крым

Крым обеспечен водой до лета. 

Об этом сообщил глава Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации оккупированного Крыма Игорь Вайль, пишет Крыминформ.

«Наполнение водохранилищ напрямую зависит от водности рек, погодных условий и осадков. Водохранилища естественного стока наполнены на 37%. Данных полезных запасов воды, без учета притоков, достаточно для водоснабжения до июня текущего года», - цитирует Вайля пресс-служба комитета.

Глава Госкомводхоза уточнил, что населенные пункты Крыма получают воду из 14 водохранилищ естественного стока и 8 водохранилищ, наполняемых из системы Северо-Крымского канала, куда вода попадает из Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского подземных водозаборов с суммарным объемом подачи в 140 тысяч кубометров в сутки. Водоснабжение Центрального, Северного и Западного Крыма осуществляется из подземных источников, дебет которых условно постоянен и не зависит от времени года. Дефицита водных ресурсов для водоснабжения населенных пунктов данных регионов нет. Источником питьевого водоснабжения Южного берега Крыма, городского округа Симферополь, Симферопольского, Бахчисарайского, Белогорского и частично Кировского районов являются речные воды.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в декабре 2019 года выпавшие осадки носили локальный характер и крайне неравномерно распределялись по территории бассейнов рек. «В Крымских горах наблюдался значительный недобор осадков, который составил 45%. На большинстве рек сохранялась низкая для этого времени года водность, - указано на сайте ведомства. - Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу января 2020 года составил 92,98 млн куб. метров, что на 6,3 млн куб. метров меньше, чем месяц назад».

По информации главы Госкомводхоза оккупированного Крыма, заполнение наливных водохранилищ продолжается в соответствии с утвержденными режимами.

Ранее пресс-служба комитета сообщила, что по состоянию на 24 января 2020 года объем наполнения наливных питьевых водохранилищ восточной части Крыма составляет 28,4 млн куб. метров или 30% от проектного объема. Водохранилища естественного стока заполнены на 38%, их объем составляет 96,5 млн куб. метров воды.



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