Автомобілісти Повітряних сил отримали нові «Богдан-63172»
|17:45 27.01.2020
|Украина
У Об’єднаному центрі матеріально-технічного забезпечення Повітряних Сил новий рік розпочався з закріплення за особовим складом нової військової техніки.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Motor Media Review.
Ще наприкінці 2019 року частина отримала п’ять нових військових вантажних автомобілів підвищеної прохідності «Богдан-63172». Одна з цих машин вже вирушила на підсилення основних сил автомобільного батальйону Об’єднаного центру МТЗ Повітряних Сил, який знаходиться у районі виконання завдань за призначенням.
Загалом минулого року частинами забезпечення Повітряних Сил було перевезено майже 20 кілотонн боєприпасів. Тож нова техніка значно збільшить потугу автомобілістів ПС і допоможе їм оперативно виконувати бойові завдання.
Нагадаємо, що фахівці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки нещодавно підтвердили якість нової командно-штабної машини з кузовом змінного об’єму на базі вантажного автомобіля «Богдан-63172».
Одне з вітчизняних підприємств створило нову рухому командно-штабну машину з кузовом змінного об’єму. Його встановили на модернізовану раму авто «Богдан-63172», а також удосконалили технологію розкладання. Залежно від ситуації, її можна виконати як гідравлічним, так і механічним способом.
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