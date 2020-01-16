По информации Министрства обороны России на территории Южного военного округа 26 и 27 января прошли следующие мероприятия:

1. 26 января специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) соединения Южного военного округа в Карачаево-Черкесии исказили навигационное поле условного противника в ходе проведения комплексной тренировки.

Расчеты мобильных комплексов РЭБ выполнили ряд специальных задач по развертыванию систем радиоэлектронной борьбы, создали искажение навигационного поля на местоположение высокоточного оружия, пеленгованию источников радиоэлектронного излучения и созданию помех системам связи условного противника.

Также военнослужащие совершенствовали навыки боевого применения комплекса РЭБ «Борисоглебск», подавляющего работу сети подвижной спутниковой связи и радионавигационной системы.

В тренировке принимали участие более 50 военнослужащих и задействовано около 10 единиц специальной техники.

2. В 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа началась проверка за первый месяц обучения тактических групп в 2020 году. Контрольные занятия проходят в Чечне на полигонах Калиновский, Гвардеец и Альпийский.

Экипажи боевых машин мотострелкового соединения выполнят вождение гусеничной и колёсной техники, стрельбу из стрелкового оружия, танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А и самоходных гаубиц «Мста-С» в сложных условиях горно-лесистой местности.

Также мотострелки сдадут нормативы по метанию гранат, совершат марш-бросок с полной выкладкой и преодолеют полосу препятствий.

После проверки военнослужащие соединения ЮВО приступят к проведению двусторонних ротных тактических учений.

3. 27 января двустороннее ротное тактическое учение соединения Южного военного округа с применением тактического воздушного десанта пройдет в Волгоградской области на полигоне Прудбой.

С личным составом мотострелковых подразделений в течение недели будут отработаны учебно-боевые задачи с совершением переброски мобильных групп десанта на вертолетах армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО, марша в район боевого применения в условиях действий диверсионно-разведывательных групп и огневых засад условного противника.

Особенностью учения станет высадка групп десанта, обеспечение прикрытия высадки главных сил. Тактический десант уничтожит противника и захватят рубеж, а также отработают порядок погрузки 120-мм миномётов в вертолет и выгрузка из него.

В ночное время мотострелковые взвода выполнят тактические действия в обстановке применения условным противником средств радиоэлектронного подавления и химического заражения местности.

4. В подразделения связи 58-й общевойсковой армии ЮВО на Северном Кавказе поступили около 10 комплексов автоматизированных подвижных единиц АПЕ-5.

Поступившими АПЕ-5 оснастят полевые пункты управления в подразделении связи 58-й армии ЮВО. Новейшие комплексы предназначены для автоматизированного управления и обмена информацией с руководящим составом соединений, частей и подразделений в полевых условиях.

Комплексы АПЕ-5 установлены на базе автомобиля КамАЗ и включают автоматизированные рабочие места для командного состава, объединенные в единую локальную сеть и обеспечивающие управление подчиненными соединениями и частями с полевого командного пункта, в том числе посредством защищенного канала связи в режиме видеоконференции. АПЕ-5 оснащены спутниковыми системами навигации ГЛОНАСС, устройством обработки картографической информации. Автономную работу обеспечивают входящие в состав комплексов электрогенераторы.

Оснащение мобильными комплексами позволяет в два раза сократить время на развертывание командных пунктов в полевых условиях, а также в короткие сроки сменить место дислокации, автоматизировать ряд задач и существенно повысить качество обмена информацией.