Fitch повысило рейтинг и выдало позитивный прогноз для Греции
|17:00 27.01.2020
|Греция
Греция получила свое первое изменение кредитного рейтинга в новом году.
Рейтинговое агентство Fitch объявило о повышении его с «BB-» до «BB» и прогноза со «стабильного» до «позитивного», пишут Русские Афины.
Этот шаг поднял Грецию в рейтинге, оставив всего две ступени до инвестиционного уровня, сделав Fitch первым крупным рейтинговым агентством, которое приблизило страну к желанному показателю. Агентства Standard & Poor's и DBRS Morningstar сейчас оценивают Грецию на три ступени ниже инвестиционного уровня, а у Moody's на четыре, выдавая стране «мусорный» уровень.
В своем отчете Fitch отмечает, что устойчивость греческого долга продолжает улучшаться при поддержке стабильных политических рамок, устойчивого роста валового внутреннего продукта и истории выполнения фискальных поступлений.
Позитивный прогноз Fitch отражает улучшение перспектив политической стабильности и реализации политики после выборов в июле прошлого года. Они привели к власти правоцентристскую Новую Демократию и повысили уверенность в том, что долг будет продолжать сокращаться.
Следующие рейтинговые отчеты по Греции от Standard & Poor's и DBRS Morningstar запланированы на 24 апреля.
По словам источников, сроки объявления рейтинга Fitch были идеальными для Афин, поскольку власти планируют в ближайшее время выпуск новых 15-летних облигаций.
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