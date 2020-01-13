Зеленодольский судостроительный завод имени Горького планирует передать ВМФ России последний из пяти малых ракетных кораблей проекта 22800 (шифр "Каракурт") в октябре 2022 года.

Об этом в понедельник, 27 января, заявил РИА Новости представитель предприятия, пишет FlotProm.

При этом собеседник агентства не исключил, что серия может быть продолжена. "Принятие решения о продолжении серии и дальнейшем строительстве данных кораблей будет основано на опыте эксплуатации на флотах уже сданных кораблей", – отметил представитель завода.

Помимо Зеленодольского завода "Каракурты" производят на заводе "Пелла" в Ленобласти и на Амурском судостроительном заводе. Два МРК заказали "Восточной верфи", но их строительство еще не началось.

Первый зеленодольский "Каракурт" заложили под наименованием "Циклон" в 2016 году, но позднее переименовали в "Охотск". Его передача ВМФ намечена на 2020 год.

Изначально Зеленодольским завод должен быть завершить производство пяти "Каракуртов" к 2021 году, но сроки сдвинули вправо из-за проблем с поставкой высокооборотных дизелей М507.

Малые ракетные корабли типа "Каракурт" спроектированы Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Длина МРК – 60 метров, ширина – 10 метров, осадка – 4 метра. Максимальная скорость хода – 30 узлов, дальность плавания – 2500 миль, автономность – 15 суток.

Вооружение "Каракурата" – модернизированная 76,2-мм артустановка АК-176МА, два зенитных арткомплекса АК-630М и ударный ракетный комплекс "Калибр-НК".