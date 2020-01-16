На Черноморском флоте учились отражать атаки беспилотников
|16:30 27.01.2020
|Крым
Тренировка с дежурными сменами по противовоздушной обороне с отработкой элементов обнаружения и отражения ударов низколетящих воздушных целей условного противника прошла в пунктах базирования Черноморского флота.
Тренировка была направлена на проверку своевременно обнаружения и доклада о воздушной цели корабельными постами, пишет Новый Севастополь.
«В ходе плановой тренировки все дежурные смены по ПВО флота своевременно обнаружили условного противника и были приведены в готовность к применению корабельного зенитного вооружения», – сказано в сообщении.
Расчеты дежурных смен постов ПВО успешно выполнили задачи по идентификации и условному отражению налета «вражеских» беспилотных летательных аппаратов.
Мероприятие было проведено в рамках боевой подготовки сил флота.
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