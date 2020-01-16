На аэродроме морской авиации ЧФ отбили атаку условных диверсантов
|16:00 27.01.2020
|Крым
Диверсионно-разведывательная группа условного противника в рамках учений совершила нападение на аэродром морской авиации Черноморского флота оккупантов.
Как сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, атака была успешно отбита, пишет пресс-служба МО России.
«По замыслу учения группа, имитирующая террористов, проникла на территорию аэродрома морской авиации и с боем заняла одно из зданий. Личный состав дежурного подразделения аэродрома заблокировал «диверсантов» и удерживал их до прибытия группы усиления», – говорится в сообщении.
На место блокирования диверсионной группы прибыло подразделение усиления на универсальных бронеавтомобилях повышенной защищенности «Тайфун-К» и бронетранспортерах БТР-82АМ. Военнослужащие провели штурм здания и задержали диверсантов.
В учении было задействовано более 100 военнослужащих и 5 единиц военной и специальной техники. Мероприятие прошло в рамках плановой проверки алгоритма действий дежурного подразделения при угрозе нападения на аэродром.
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