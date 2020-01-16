Диверсионно-разведывательная группа условного противника в рамках учений совершила нападение на аэродром морской авиации Черноморского флота оккупантов.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, атака была успешно отбита, пишет пресс-служба МО России.

«По замыслу учения группа, имитирующая террористов, проникла на территорию аэродрома морской авиации и с боем заняла одно из зданий. Личный состав дежурного подразделения аэродрома заблокировал «диверсантов» и удерживал их до прибытия группы усиления», – говорится в сообщении.

На место блокирования диверсионной группы прибыло подразделение усиления на универсальных бронеавтомобилях повышенной защищенности «Тайфун-К» и бронетранспортерах БТР-82АМ. Военнослужащие провели штурм здания и задержали диверсантов.

В учении было задействовано более 100 военнослужащих и 5 единиц военной и специальной техники. Мероприятие прошло в рамках плановой проверки алгоритма действий дежурного подразделения при угрозе нападения на аэродром.