Филиал государственного унитарного предприятия «Крымские морские порты» Евпаторийский торговый порт погасил задолженность по выплате материальной помощи на оздоровление в размере 10,5 млн рублей.

Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры, пишет Крыминформ.

«Судебным решением исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, с ГУП РК «Крымские морские порты» в пользу работников порта взыскано более 12 млн рублей материальной помощи, – говорится в сообщении. – В настоящее время предприятием приняты меры к частичному погашению вышеуказанной задолженности в размере более 10,5 млн рублей».

Прокуратура обратилась в суд с целью защиты прав граждан после проведенной проверки. В ее ходе сотрудники ведомства установили, что в нарушение положений коллективного договора Евпаторийским торговым портом выплата материальной помощи на оздоровление при предоставлении отпуска работникам не выплачивается с 2017 года.

В пресс-службе подчеркнули, что проверка была инициирована после коллективного обращения работников морского порта о невыплате материальной помощи при выходе в отпуск.