Поставки российского газа в Европу достигли минимума за последние 5 лет

15:20 27.01.2020   Россия

Поставки российского газа в Европу продолжают стремительно сокращаться.

Если в первую неделю января экспорт «Газпрома» обвалился на 20%, то к концу месяца спад ускорился до 25%, подсчитал «Интерфакс» на основе статистики газотранспортных операторов, передает finanz.ru.

По расчетам агентства, за январь «Газпром» реализует на ключевом для себя европейском рынке 13-13,3 млрд кубометров - минимальный объем с 2015 года, когда поставки падали до 11 млрд кубов. Год назад в январе «Газпром» продал в ЕС 17,6 млрд кубометров.

Провал экспорта связан с теплой зимой и гигантским избытком газа на европейском рынке: хранилища переполнены почти до отказа, и потребители откладывают закупку, чтобы сначала израсходовать имеющиеся запасы, пишут аналитики Сбербанк CIB.

По итогам прошлого года «Газпром» сообщил о продаже в Европу 199 млрд кубов. Но по факту около 15% этого объема, или около 30 млрд кубометров, так и не нашли конечных покупателей. Они осели в ПХГ, запасы которых достигли исторических рекордов (почти 90 млрд кубометров).

Часть этого газа «Газпром» продавал фактически сам себе - через сделки репо с дочерним Газпромбанком. Но несмотря на отопительный сезон, газовые цены продолжают падать, и его хранение приносит убытки.

«Подобное развитие событий увеличивает вероятность замедления российской экономики в начале года», - говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. На добычу углеводородов приходится 25% промышленного производства, а их экспорт обеспечивает две трети поступающей в страну иностранной валюты.

По итогам прошлого года доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 15%, до 37,74 млрд долларов. Сказалось обвальное падение цен: на конец третьего квартала каждый кубометр топлива уходил в ЕС в среднем по 169,8 доллара против 250 долларов год назад.

Из-за наплыва СПГ, доля которого в европейском импорте удволилась и достигла 20%, «Газпром» вынужден защищать свою долю и продавать газ на спотовом рынке, отмечает Сбербанк CIB: а там цены едва превышают 120 долларов за тысячу кубометров.

В ближайшие месяцы ситуация на рынке для «Газпрома» останется сложной, а повторить рекордные результаты по экспорту (200 млрд кубометров в 2018 году и 199 - в прошлом) не получится, считают в компании: поставки сократятся на 3%, до 194 млрд кубов.

Спад экспорта - это плохие новости и для акций «Газпрома», говорит Тремасов. За три недели торгов января они подешевели на 9%, хотя индекс МосБиржи прибавил 3,5%.

В пересчете на капитализацию «Газпром» подешевел на 560 млрд рублей, или 9 млрд долларов.



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