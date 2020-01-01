Акции «Аэрофлота» на Мосбирже упали на 5%

15:00 27.01.2020   Россия

Обыкновенные акции «Аэрофлота» на открытии торгов Московской биржи подешевели на 5% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигли 109,6 рубля за бумагу.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, пишет ТАСС.

По состоянию на 10:10 мск цена ценных бумаг авиаперевозчика замедлили снижение и торговались на уровне 110,96 руб. за акцию, что на 3,4% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Акции компании дешевеют в отсутствие корпоративных новостей.

В группу «Аэрофлот» входят авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа» и «Аврора».



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