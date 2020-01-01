Акции «Аэрофлота» на Мосбирже упали на 5%
|15:00 27.01.2020
|Россия
Обыкновенные акции «Аэрофлота» на открытии торгов Московской биржи подешевели на 5% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигли 109,6 рубля за бумагу.
Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, пишет ТАСС.
По состоянию на 10:10 мск цена ценных бумаг авиаперевозчика замедлили снижение и торговались на уровне 110,96 руб. за акцию, что на 3,4% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
Акции компании дешевеют в отсутствие корпоративных новостей.
В группу «Аэрофлот» входят авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа» и «Аврора».
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