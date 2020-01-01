Підозрювані у шпигунстві російські дипломати покинули Болгарію

14:20 27.01.2020   Болгария

Міністерство закордонних справ Росії назвало рішення Болгарії видворити двох звинувачених у шпигунстві російських дипломатів "відверто недружнім і провокаційним", а також таким, що йде "врозріз з конструктивним характером російсько-болгарських відносин".

Як пише ZN,UA, про це передає DW.

Генеральна прокуратура Болгарії почала розслідування відносно двох російських дипломатів, які, за даними місцевих спецслужб, займалися шпигунством.

Зазначається, що один росіянин, який обіймав посаду першого секретаря в консульському відділі посольства РФ у Софії, з 2017 року збирав інформацію, пов'язану з механізмами щодо виборчих процесів Болгарії.

Інший росіянин працював в торговельному відділі в російському представництві. З жовтня 2018 року він збирав інформацію, контактуючи з громадянами Болгарії, які мали доступ до сфери енергетики й енергетичної безпеки країни.

Раніше повідомлялося, що шпигуни відправляли зібрану інформацію до штаб-квартири ГРУ у Москві.

Міністр закордонних справ Болгарії Єкатерина Захарієва заявила, що шпигунів буде оголошено персонами нон-грата, а міністра закордонних справ Росії викликано для з'ясування обставин.



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