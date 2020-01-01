Председатель Хельсинкской комиссии США обеспокоен преследованием оппозиции в Грузии

14:00 27.01.2020   Грузия

Председатель Хельсинкской комиссии США, сенатор-республиканец от штата Миссисипи Роджер Уикер направил правительству Грузии письмо, в котором выразил обеспокоенность в связи с преследованием оппозиции. 

Об этом на брифинге заявила депутат парламента Грузии от бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Саломе Самадашвили, пишет Грузия Online.

Депутат подчеркнула, что Хельсинкская комиссия США (американская Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе) «является высшим органом, который обеспечивает защиту прав человека» не только в Соединенных Штатах, но и в других странах. Помимо председательства в этой группе, Уикер также является членом двух комитетов Сената США – по вооруженным силам и торговле.

«Он является членом того комитета, который решает вопросы о выделении Грузии военной помощи, а также членом комитета торговых отношений», — отметила Самадашвили.

По ее словам, письмо сенатора в Тбилиси получили месяц назад. Депутат уверенна, что власти Грузии утаили его от общественности только из-за того, что в нем упоминается лидер правящей партии «Грузинская мечта», миллиардер Бидзины Иванишвили, которого оппозиция называет «неформальным правителем».

«В этом письме речь идет прямо о Бидзине Иванишвили и его роли в уголовном преследовании оппозиции по политическим мотивам. Сенатор заявляет, что он крайне обеспокоен словами Бидзины Иванишвили о том, что еще не один политик окажется в тюрьме. Он отмечает, что Иванишвили угрожает политическим оппонентам в то время, когда продолжаются уголовные преследования политических лидеров, которыми, к примеру, являются Ника Мелия и Гига Бокерия», — заявила депутат.

Среди других важных аспектов обращения – существующие вызовы в судебной системе. Самадашвили почеркнула, что Уикер прямо говорит о том, что власти Грузии «установили полный контроль» за этой институцией.

«Сенатор отмечает, что после «революции роз» Грузия сформировалась, как страна-лидер региона и это было заслугой гражданского общества. Однако, принятые в последнее время решения Иванишвили, которые касались избирательной системы, и то, что власти установили полный контроль за судами, фактически отодвинули страну назад и остановили демократическое развитие страны», — сказала она.

Согласно Самадашвили, Уикер обращается к премьеру Грузии Георгию Гахария с призывом «использовать возможности» и «в ближайшем будущем обеспечить те изменения, которые вернут веру Грузии в избирательную систему».

«Сенатор очень много говорил о том, как сильно он хочет поддержать Грузию, отмечая при это, что для этого у нас должен быть прогресс с точки зрения демократии», — подчеркнула депутат.



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