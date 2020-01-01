Застройщик Николай Шалимов, имеющий отношение к группе компаний «КСК», оставлен в СИЗО.

Это необходимо для расследования его уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилье. Решение о продлении содержания Шалимова под стражей вынес Киевский райсуд Симферополя 17 декабря 2019 года, оно было подтверждено Верховным судом Крыма 23 января этого года, узнали «Примечания».

Напомним, правоохранители задержали Шалимова 11 июля 2019 года в качестве подозреваемого, в тот же день ему было предъявлено обвинение. На следующий день он был арестован до 21 сентября 2019 года. Затем 16 сентября мера пресечения, избранная Шалимову судом, была продлена до 21 декабря 2019 года. Защита Шалимова безуспешно просила суд избрать для своего подопечного или залог, или домашний арест.

Силовики считают, что Шалимов, будучи соучредителем строительного холдинга, незаконно привлек средства дольщиков — 177,5 миллиона рублей — для возведения гостиничного комплекса в Алуште и рекреационного комплекса в Ялте. Строительство первого закончилось на котловане, а второго вообще не началось.

Перед поимкой Николая Шалимова правоохранители «взяли» гендиректора строительного холдинга Алексея Кащенко, который также был арестован, ему вменяется привлечение денег граждан в крупном размере в нарушение законодательства РФ о долевом строительстве.

Шалимов — лицо группы компаний «КСК», заявившей о себе в 2015-2016 годах в Крыму и за пределами полуострова. Ее представители, в том числе Шалимов, появлялись на крупнейших бизнес-форумах в окружении политической верхушки Республики Крыма и России. Глава Крыма Сергей Аксёнов в конце 2016 году заявил, что «обеими руками» поддерживает «КСК»; Аксенов пообещал побывать на каждой стройплощадке и заверил: «Беру на контроль все 33 инвестпроекта». Реклама проектов «КСК» размещалась в региональных и федеральных СМИ. Многие желающие иметь свое жилье на берегу моря клюнули на эту удочку. О том, что никакого жилья не будет, а коммерсанты обвели всех вокруг пальца, стало известно в начале 2018 года.